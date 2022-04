Bambino si perde e non trova piÃ¹ la mamma, l’abbraccio al poliziotto che lo consola

Un bambino, improvvisamente sfuggito al controllo della mamma, si e perso all’interno di un supermercato cittadino nel tardo pomeriggio di giovedì 28 aprile.

Alcune persone – che lo hanno notato mentre vagava disorientato all’interno del punto vendita, situato in viale Dante – hanno cercato di tranquillizzarlo e nel frattempo hanno telefonato al 113. Subito si è precipitata una volante della polizia e il piccolo, straniero di 4 anni, quando ha capito che gli agenti erano lì per aiutarlo, ne ha subito abbracciato uno senza più lasciarlo. Gli uomini della volante hanno quindi avviato le ricerche della mamma. E’ stata rintracciata poco più tardi, e si è precipitata in viale Dante per riabbracciarlo.