Cortemaggiore, rotatoria in arrivo. Due mesi e mezzo di lavori. Limitazioni al traffico

Una rotatoria stradale è in arrivo sull’incrocio tra le strade provinciali 587 R di Cortemaggiore e 462R di Val d’Arda, nel centro abitato di Cortemaggiore.

I lavori prenderanno il via in 2 maggio e termineranno l’11 luglio. Per consentire i lavori di realizzazione saranno disposte limitazioni alla circolazione stradale con restringimento della carreggiata, senso unico alternato e limite di velocità di 30 km/h.