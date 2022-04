Libertà nei paesi, tra le proposte: “riportare le notizie anche in altre lingue”

Libertà nei paesi a Castel San Giovanni ha raccolto tantissime voci che – nella postazione allestita in piazza XX Settembre dall’Editoriale – sono servite a raccontare luci e ombre della città capoluogo della Val Tidone. Le luci sono le numerosissime associazioni, i giovani, la gente comune che testimoniano di una città viva, solidale che ha voglia di essere raccontata anche tramite i mezzi di informazione come Libertà, Liberta.it e Telelibertà.

Dal racconto delle tante voci che hanno risposto presente all’invito di visitare la postazione di Editoriale Libertà e che si sono lasciate intervistare ne è un’uscita un’istantanea che racconta di una città il cui tessuto sociale è sostenuto da radici solide, che affondano in una miriade di associazioni sempre pronte a rimboccarsi le maniche, e da una solida identità che, anziché chiudersi a riccio, tenta di aprirsi ad una multiculturalità e una multietnicità che si stanno facendo sempre più marcate.

Lo testimoniano gli operatori dello sportello immigrati che – durante l’intervista – hanno lanciato subito un’idea: “Perché non pubblicare le notizie in diverse lingue?”. Tantissimi immigrati hanno infatti sete di informazione e di notizie. In generale è tutta la città ad avere voglia di informarsi tramite tv, carta stampata, social, e non importa se giovani o anziani

“Io la Libertà la compro tutti i giorni, non so più da quanti anni”. dice l’alpino 92enne Luigi Fellegara. “Io – dice Matteo Gerardi, rappresentante di istituto al liceo Volta – Libertà me la leggo su Instagram”. Modi differenti di rivolgersi al mondo dei media che testimoniano tutti una sola cosa e cioè il bisogno di essere informati e si sapere cosa succede, anche a livello locale.

Tre le preoccupazioni dei castellani, le sorti dell’ospedale locale, il problema del traffico che congestiona le arterie stradali del paese e il continuo consumo del suolo territoriale legato particolarmente allo sviluppo della logistica. Oltre agli aspetti positivi e negativi che contraddistinguono il capoluogo di Castel San Giovanni, tante le curiosità e le storie riportate da cittadini e imprenditori locali.

Tutto questo – e molto altro – andrà in onda giovedì prossimo, su Telelibertà, nella seconda puntata di “Libertà nei paesi” condotta da Marcello Tassi e Marco Vincenti, con la collaborazione di Francesca Gruppi.

