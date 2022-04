Sarmato, raccolta del verde: stanziati 40mila euro per il nuovo camion

Addio al vecchio Iveco che ormai arranca: presto a Sarmato arriverà un nuovo camion per la raccolta del verde e altre necessità di trasporto dell’amministrazione. Il via libera è arrivato in consiglio comunale nell’ultima variazione di bilancio, nella quale sono stati stanziati 40mila euro per l’acquisto di un nuovo camion cassonato recuperati da quote inattese dell’Imu: così si potrà mandare in pensione il mezzo attuale, che risale addirittura al 1995.

Tra le altre voci incluse in variazione, è previsto un finanziamento di 3mila euro alla società Fdc Sarmatese per attività ed eventi sportivi che partiranno da maggio e proseguiranno per tutta l’estate.

I DETTAGLI NELL’ARTICOLO DI CRISTIAN BRUSAMONTI SU LIBERTA’