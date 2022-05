Espansione produttiva a Gossolengo: “Mesi di silenzio dopo le proteste dei cittadini”

Serviranno almeno altri tre o quattro mesi – in altre parole tutta l’estate – per avere qualche informazione o notizia in più sulla nuova espansione produttiva di Gossolengo lungo la strada Regina, dove dal settembre 2021 i cittadini temono possa nascere un insediamento logistico. A chiarirlo è il sindaco di Gossolengo Andrea Balestrieri nel corso dell’ultimo consiglio comunale nel quale il consigliere di minoranza Betty Rapetti ha chiesto conto del lungo silenzio che da mesi, dopo le proteste, sembra aver avvolto la questione.

TUTTI I DETTAGLI NELL’ARTICOLO DI CRISTIAN BRUSAMONTI SU LIBERTA’