Fulmine colpisce la torre della chiesa di Leggio, crolla la guglia del campanile

Un fulmine ha mandato in briciole la guglia del campanile di Leggio, nel territorio di Bettola. Caduta anche la croce che era in sommità. Ancora da quantificare i danni, mentre il parroco non ha ancora potuto visionare il crollo in quanto si trova in pellegrinaggio a Caravaggio.

Il maltempo, che ha colpito dapprima le alte valli Nure e Trebbia per poi scendere verso valle ha portato, grandine a Ottone. “Si tratta di una perturbazione atlantica che sta arrivando sull’Italia proveniente dalla Spagna – spiega Vittorio Marzio di MeteoValnure.it – e che nei prossimi giorni porterà nuvolosità variabile con nuovi possibili temporali sparsi, in modo particolare sui rilievi”. Qualche veloce rovescio sarà possibile anche in pianura entro la serata di oggi.

“Ci stiamo avviando verso la stagione estiva – conclude Marzio – e questi fenomeni temporaleschi sono ordinari”.