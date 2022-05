Una camminata e visita alla chiesa di Sant’Eufemia: le iniziative per le terza età

Prosegue la serie di appuntamenti per la terza età alla scoperta dei luoghi sacri e artistici della città organizzati dall’ufficio attività socio-ricreative del Comune di Piacenza. Martedì 10 maggio i partecipanti potranno ammirare la Chiesa di Sant’Eufemia, uno degli edifici religiosi storici forse meno conosciuti di Piacenza ma che presenta interessanti dettagli architettonici e artistici.

Per poter partecipare è necessario iscriversi esclusivamente telefonando all’ufficio attività socio-ricreative ai numeri 0523 492724 e 492743, a cui rivolgersi anche per ulteriori informazioni, negli orari di apertura (da lunedì a venerdì, dalle 8.30 alle 12.30).

Prenotazione obbligatoria a partire da giovedì 5 maggio, dalle ore 8.30 alle 12.30, fino ad esaurimento posti. L’iniziativa è riservata ai residenti del Comune di Piacenza e organizzata nel rispetto delle normative anti-Covid. E’ quindi raccomandato l’uso della mascherina chirurgica.

PASSEGGIATA PER PIACENZA – Due passi nell’antica “Placentia” alla scoperta delle tracce del passato romano di Piacenza, è la proposta della camminata in programma lunedì 9 maggio e in replica lunedì 23 maggio. L’appuntamento si inserisce nel ciclo di incontri dedicati alla terza età, organizzati dall’ufficio attività Socio-ricreative del Comune di Piacenza. La camminata, curata dall’associazione culturale “Arti e pensieri”, si snoderà attraverso quello che rappresentava il fulcro della città romana, seguendo il tracciato delle antiche mura e soffermandosi sulle principali emergenze archeologiche di età romana conservate in città e sui luoghi che hanno restituito i reperti esposti alla nuova sezione museale di Palazzo Farnese. Per poter partecipare è necessario iscriversi, esclusivamente telefonando all’ufficio attività socio-ricreative ai numeri 0523 492724 e 492743, a cui rivolgersi per ulteriori informazioni. Prenotazione obbligatoria a partire da giovedì 5 maggio dalle ore 8.30 alle 12.30 fino ad esaurimento posti.