“Vergognoso che Castel San Giovanni non abbia ancora una tangenziale”

Gli anni passano e della tanto agognata tangenziale ancora nessuna traccia. L’annosa questione della bretella di alleggerimento del traffico che da decenni Castel San Giovanni attende, tra annunci e promesse rimaste finora lettera morta, è tornata ad agitare il dibattito in consiglio comunale.

“È vergognoso che Castel San Giovanni, sede di una logistica di tali dimensioni, non abbia una tangenziale pagata dalla Regione e dal Governo” ha obiettato il consigliere Giovanni Cattanei. Nel frattempo si attende l’esito della pronuncia con cui il prossimo 7 luglio il Consiglio di Stato dovrebbe metter la parola fine alla battaglia a suon di carte bollate tra il nuovo concessionario che si è aggiudicato l’A21 (Consorzio Stabile Sis della famiglia Dogliani a cui spetta l’onere di costruire la bretella) e quello uscente (Gavio).

In attesa che la matassa si sbrogli emergono anche risvolti paradossali, come i 300mila euro che un privato ha versato due anni fa nelle casse del comune, sempre a seguito di una sentenza del Consiglio di Stato, ma che ancora oggi non possono essere spesi perché vincolati proprio alla costruzione della tangenziale di cui però non si ha ancora alcuna certezza. Secondo il sindaco Lucia Fontana “siamo di fronte alla classica storia all’italiana”.

ALTRI DETTAGLI SU LIBERTA’ NELL’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI