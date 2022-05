A Vigolzone domani “Cuore di mamma”: mercato e giochi di strada

Domani a Vigolzone a partire dalle 10.00 è in programma la manifestazione “Cuore di Mamma” organizzata dal Comitato Esercenti in collaborazione con l’amministrazione comunale.

In occasione della festa della mamma, la via principale del paese si trasformerà in uno spazio a misura di bambino con tanti giochi di strada e di una volta pensati e costruiti dal Comitato Commercianti con l’aiuto di genitori e associazioni.

In piazza Serena saranno invece presenti giostre e gonfiabili oltre ad un percorso di destrezza e abilità in bicicletta organizzato dalla Scuola Ciclismo Piacenza.

In Piazza Castello l’affascinante battesimo della sella e avvicinamento ai cavalli organizzato dal Centro Equitazione Dark Horse.

In Piazza della Chiesa invece le associazioni sportive di Vigolzone faranno provare le varie attività di spinning, basket e kick boxing.

Non mancherà lo shopping nei negozi e sulle bancarelle oltre allo street food con tante specialità gastronomiche e tanta musica dal vivo nei bar e nei ristoranti del paese.

Nel pomeriggio esibizione di balli country, street dance con le majorettes e trucca bimbi. Presente anche l’Associazione “Andrea e i corsari della Maratona”.