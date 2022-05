Addio a Gabriella Saccardi, storica tabaccaia del centro storico di Piacenza

Della signora Gabriella Melloni, sposata Saccardi, che si è spenta a ottantotto anni, colpisce una cosa osservando le foto di una vita: il sorriso mentre è al lavoro nella sua tabaccheria, prima in via XX Settembre al civico 91, poi in via San Giuliano.

Dietro il banco c’è stata una vita, fino a un paio d’anni fa: oggi, che non c’è più, tanti la ricordano come una delle colonne storiche del commercio piacentino che sempre più sta sparendo.

Nata a Lugagnano, ma subito trasferita a Piacenza con la sua famiglia, Gabriella aveva rilevato la tabaccheria di via Venti nel 1952: quattro anni più tardi si sposa con Giovanni Saccardi. Lui lavora all’Arsenale, ma ben presto si mette dietro il banco. Purtroppo muore a soli 54 anni, lasciando sola Gabriella e i figli Riccardo e Mauro, attuale consigliere comunale che porta avanti l’attività familiare.

I funerali si svolgeranno oggi alle 16.00 in Duomo.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà