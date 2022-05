I Liberali incontrano i cittadini: “Sostegno agli oratori per aiutare i giovani”

“Il Comune deve investire di più sul sostegno agli oratori, luoghi fondamentali per la buona crescita delle nuove generazioni”. L’impegno rientra nel programma dei Liberali, in corsa alle elezioni amministrative di Piacenza in sostegno al candidato a sindaco Corrado Sforza Fogliani. A parlarne, in particolare, è Francesco Mastrantonio, in lizza per un posto in consiglio comunale: “I giovani sono al centro della nostra agenda politica”.

Poi la lista dei Liberali, sempre nel corso del banchetto elettorale organizzato stamattina in via XX Settembre, accende i riflettori sul tema della Ztl: “Bisogna attivare il servizio di rilascio dei pass giornalieri nelle tabaccherie di Piacenza”, afferma il consigliere comunale uscente Mauro Saccardi (gruppo misto), ricandidato per un seggio nell’aula di palazzo Mercanti. “In questi anni, ho chiesto più volte all’amministrazione di istituire il servizio di rilascio dei pass nelle tabaccherie, senza doversi recare nell’ufficio di piazza Cittadella. Niente da fare. Basterebbe adeguare il sistema digitale, come già fatto per la fornitura dei documenti anagrafici ai cittadini. Purtroppo, però, la giunta Barbieri non ne è stata capace”, aggiunge Saccardi.

Di Ztl, tra l’altro, si è proprio occupata l’ultima puntata del format “Linea elettorale” (disponibile sui social Youtube, Instagram e Facebook di Editoriale Libertà) con un confronto tra Katia Tarasconi e Patrizia Barbieri.