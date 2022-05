Quarto, all’uscita dal lavoro aggredisce il collega con due mannaie. Un ferito

Pare che avesse litigato in più di un’occasione con un collega e avrebbe così deciso di regolare definitivamente i conti attendendo il suo rivale all’uscita del posto di lavoro con due mannaie. E’ accaduto nel pomeriggio a Quarto in via Marzabotto.

L’operaio armato di mannaie si è avventato contro il suo rivale. Fortunatamente altri lavoratori che stavano uscendo in quel momento si sono intromessi e ne è seguito un parapiglia che non ha comunque evitato un colpo di mannaia ad un braccio all’aggredito.

Sono stati chiamati i soccorsi e sul posto sono intervenuti i carabinieri di Rivergaro e un paio di volanti di polizia. Delle indagini del caso si stanno occupando i militari dell’Arma che hanno già fermato l’operaio con le mannaie, un cittadino di origini straniere.