Un’ottantina di 500 storiche ha sfilato per le vie di Bobbio LE FOTO

A Bobbio ottanta storiche Cinquecento, tirate a lucido e colorate, ieri hanno sfilato nel borgo.

In tanti le hanno fotografate e chi frequenta il centro socio-occupazionale “La Tartaruga” di Bobbio ha potuto anche farci un giro in anteprima.

Al centro, che si occupa dell’inserimento sociale e lavorativo di persone in fragilità, è stato devoluto infatti parte del ricavato delle quote dei partecipanti alla giornata, arrivati da tutta Italia; altri aiuti saranno consegnati a Unicef di Piacenza e all’Angsa, l’associazione nazionale dei genitori di soggetti autistici.

A organizzare l’evento, ritornato dopo la pausa forzata del Covid, è stato il coordinamento di Piacenza del Fiat 500, con il patrocinio del Club italiano.

I partecipanti hanno potuto visitare il paese con le guide messe a disposizione dall’amministrazione comunale.

