Patrizia Barbieri inaugura il point in via Cavour: “E’ la casa di tutti, vi aspettiamo”

“Questa è la casa di tutti, sarà sempre aperta e chiunque potrà venirci a trovare per capire quali sono le nostre idee e i programmi per la città e per la comunità piacentina”. Patrizia Barbieri, sindaco di Piacenza e in corsa per il secondo mandato alle elezioni amministrative del 12 giugno ha inaugurato oggi, 10 maggio, il point elettorale di via Cavour 44 a Piacenza. “Vogliamo essere in mezzo alla gente – spiega – e abbiamo voluto creare un punto di incontro colorato per trasmettere l’entusiasmo per un percorso che ci porterà a grandi risultati. Vogliamo rendere Piacenza più green e solidale, soprattutto in un momento come questo, in cui è importante continuare ad essere vicini alle persone che hanno bisogno. Abbiamo lavorato tanto per rendere la città più attrattiva e la nostra intenzione è proseguire secondo questo tracciato”.

E’ la seconda campagna elettorale che Barbieri sta vivendo e rispetto alla prima dice: “C’è grande voglia di riconfermare il lavoro che abbiamo portato avanti in questi anni, mantenendo un costante dialogo con i cittadini, perché sono loro che costruiscono il valore di questa città. Per il resto sono qui con “Il mio partito è Piacenza” e tutto il resto del mondo contro. Noi lavoriamo concretamente, poi il resto si vedrà”.