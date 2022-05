Pradello di Bettola, Giuseppe Carrara festeggia i suoi 104 anni cantando

Centoquattro anni e ancora con la voglia di cantare. Giuseppe Carrara, per tutti Pipon, il 6 maggio ha compiuto 104 anni e anche per questo traguardo ha cantato, come fa ogni giorno, con la sua voce da “primo”, la voce alta dei cori spontanei, che è ancora forte e potente come un tempo.

I suoi familiari (i figli Piergiorgio e Roberto, i nipoti Sara, Stefano e Leonardo e le nuore Elsa e ) lo hanno festeggiato domenica, nella sua casa di Pradello, località in cui è nato e che storicamente è legata al nome dei Colombo, la famiglia del navigatore Cristoforo che i bettolesi considerano loro concittadino.

Qualche acciacco non gli manca, ma la sua mente è ancora lucida e forte è il desiderio di tornare alla vita pre-Covid, quando partecipava sempre al mercato del lunedì in piazza Colombo a Bettola con gli amici abituali con cui intonava spontaneamente canti popolari trascorrendo così la mattina. Giuseppe ha sempre lavorato, nei campi e in fabbrica, anche senza una mano, persa a causa di una ferita accidentale per un colpo di fucile, e fino a un paio d’anni fa lo si trovava ancora con la zappa nella sua vigna o tra i suoi conigli e pavoni nella sua terra.

Due anni fa ha passato il Covid, fortunatamente in forma leggera, seguito dalle Usca. Tiene duro Giuseppe, perché vuole ancora stare in compagnia degli amici, cantare, raccontare le sue avventure, come quando a 99 anni, con il cugino allora 97enne, ha raggiunto Parigi in auto per incontrare parenti francesi.