Ponte dell’olio: si ribalta nel campo e resta incastrato sotto il trattore

Ha riportato diversi traumi un agricoltore che nella serata di ieri è stato travolto dal suo trattore mentre lavorava nei campi a I Pezzoni, sulle colline di Pontedellolio.

Al tramonto, attorno alle 20, probabilmente di rientro dalla giornata di lavoro, era a bordo del suo trattore quando questo si è ribaltato, trascinando con sé l’uomo. L’uomo è rimasto incastrato sotto al mezzo e per questo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Piacenza, giunti sul posto con due squadre e un’autogru. Arrivati tempestivamente anche i militi della Pubblica assistenza Valnure di Pontedellolio e l’auto infermieristica del 118 da Piacenza. Le condizioni dell’uomo sono subito apparse gravi per i traumi che ha riportato sia agli arti sia al bacino. Per la gravità dell’incidente è stato allertato anche l’elisoccorso di Parma che è atterrato poco lontano dal luogo in cui è accaduto il fatto. L’elicottero non ha però caricato l’uomo che è stato trasportato con urgenza all’ospedale di Piacenza.

