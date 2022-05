Anziane scippate della collana d’oro, due casi in pochi giorni: indaga la polizia

Due anziane signore son state vittime di uno scippatore di collane. L’ultimo episodio in ordine di tempo nella mattina di mercoledì 18 maggio in via Vignola dove un uomo ha avvicinato la donna strappandole dal collo la collana d‘oro. Due giorni prima un’altra anziana, mentre si trovava ai giardini di via Modonesi, è stata avvicinata da uno sconosciuto che senza esitare, con un rapido gesto, le ha strappato dal collo la collana d’oro. Il malvivente subito dopo è fuggito di corsa. Su entrambi i casi indaga la polizia.

