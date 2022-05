Dieci nuovi “Maestri del lavoro”. A Confindustria la consegna dei brevetti

Sabato mattina, 21 maggio, a Piacenza si terrà la solenne consegna dei brevetti ai dieci nuovi Maestri del Lavoro piacentini. Prima della cerimonia ufficiale, che si terrà nella sala convegni di Confindustria in via IV Novembre 132, verrà celebrata una messa per i Maestri del Lavoro, presso la Chiesa di San Giuseppe Operaio celebrerà don Federico Tagliaferri, assistente spirituale dei Maestri. Alle ore 11.00, presso la sede di Confindustria, avrà inizio la cerimonia in cui saranno festeggiati i neo Maestri insigniti, con decreto del Presidente della Repubblica, della “Stella al Merito del Lavoro” 2022.

Ecco i nuovi Maestri: Luigi Baravella, Claudio Cervini, Fanzini Rita, Fava William, Fiumara Gaetano, Mario Gobbi, Lucia Guglielmetti, Michele Marchini, Marco Tagliaferri, Maria Vioni.

Aprirà la cerimonia l’intervento del Console Provinciale dei Maestri del Lavoro, Emilio Marani. Interverranno il prefetto, Daniela Lupo, il sindaco di Piacenza e Presidente della Provincia, Patrizia Barbieri.

Con la presenza delle autorità civili e militari e imprenditori, seguirà la consegna dei brevetti da parte del prefetto Daniela Lupo. Concluderà la cerimonia il Console Emerito dei Maestri, Aldo Tagliaferri.

