Malore alla guida a Verona, 63enne piacentino esce di strada e muore

Non c’è stato nulla da fare per Alberto Baldini, 63enne piacentino rimasto coinvolto ieri sera, venerdì 20 maggio, in un incidente stradale a Verona.

Stando a quanto ricostruito, l’uomo stava percorrendo via del Pestrino a bordo della sua auto quando – pare a causa di un malore improvviso – ha perso il controllo della vettura, urtando un muretto e terminando la propria corsa sul lato opposto della strada. Inutili i soccorsi prestati al 63enne dagli operatori del 118. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Verona e i carabinieri. A bordo dell’auto viaggiava anche la moglie dell’uomo, trasportata in ospedale dai soccorritori.