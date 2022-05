Sul Corso minaccia i ragazzi con una catena, giovane fermato dalla polizia

Attimi di panico ieri sera in Corso Vittorio Emanuele a Piacenza. Due volanti sono intervenute per fermare un giovane che, in base alle testimonianze, si aggirava a torso nudo minacciando alcuni ragazzi con una catena. Sul posto sono intervenuti gli agenti che, nel pieno della movida del venerdì sera, hanno bloccato il giovane e lo hanno condotto in questura per gli accertamenti.

