Borgonovo, una mostra ripercorre i 130 anni della scuola materna parrocchiale

A Borgonovo, nella chiesa di San Pietro Apostolo di via NIno Bixio, ha aperto i battenti una mostra che riassume i 130 anni di vita della scuola materna parrocchiale “Zaira Sgorbati”. La mostra è stata inaugurata dal vescovo, monsignor Adriano Cevolotto, e riassume la storia della struttura per l’infanzia da quando, era il 1891 il re Umberto I con decreto reale eresse l’istituzione a ente morale e ne approvò lo statuto. L’ingresso dei primi bimbi avvenne a gennaio 1892. Di quei primissimi anni ci sono foto che ritraggono le scolaresche in bianco e nero. Tra di loro, con il grembiule nero, si nota il volto di Zaira Sgorbati, la prima indimenticata maestra (e direttrice fino al 1932) a cui nel 1972 la materna di Borgonovo venne intitolata.

La mostra è visitabile domenica 22 e domenica 29 maggio dalle 16 alle 19 o su appuntamento chiamando don Giuseppe Porcari. Sabato 28 maggio alle 14.30 festa delle famiglie a Bruso. Mercoledì 8 giugno alle 20.00 recita di fine anno al Capitol.