Strage di Capaci, l’omaggio alle vittime da parte della comunità piacentina

L’omaggio floreale e il raccoglimento delle istituzioni: così, nel trentesimo

anniversario della strage di Capaci, il sindaco Patrizia Barbieri ha reso, al giardino

“Falcone e Borsellino” in via Damiani, il tributo della comunità piacentina al giudice

Giovanni Falcone, alla moglie Francesca Morvillo – anch’ella magistrato – e agli

agenti di scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro.

“Una tragedia che ancora oggi scuote la coscienza del nostro Paese – ha sottolineato il

primo cittadino – e di tutte le persone che credono nei valori fondanti della giustizia e

della legalità, di cui le vittime di questo vile e brutale agguato saranno per sempre il

simbolo. A trent’anni da quel giorno, cui solo pochi mesi più tardi sarebbe seguita la

barbara uccisione di Paolo Borsellino e di cinque agenti della sua scorta nell’attentato

di via D’Amelio, non possiamo dimenticare coloro che hanno onorato sino all’ultimo

istante, con coraggio e coerenza nella loro lotta alla mafia, l’etica del lavoro, l’amore

per la verità e la trasparenza, il dovere morale e civile dell’onestà, l’altissimo senso di

responsabilità e l’orgoglio nel servire lo Stato, perseguendo e tutelando il bene

comune al costo della loro stessa vita. Ricordarne il sacrificio significa riaffermare i

principi e gli ideali per cui si sono battuti, ribadendo la più dura e ferma condanna

verso ogni forma di criminalità organizzata, l’impegno congiunto delle istituzioni per

garantire il rispetto della legge e una costante azione di educazione e

sensibilizzazione collettiva in tal senso”.