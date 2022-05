Una corsa contro la fame nel mondo: gli studenti di Castello raccolgono fondi

Quasi 300 ragazzi in corsa per dire no alla fame nel mondo. A Castel San Giovanni all’appello di “Azione contro la fame” e Coni a partecipare all’edizione 2022 della corsa per raccogliere fondi a favore del Madagascar sono stati 180 ragazzi delle scuole medie e un centinaio di studenti del liceo Volta e dell’Istituto Professionale.

I ragazzi hanno raccolto fondi correndo lungo un circuito allestito nel parco di Villa Braghieri e attorno al liceo di via Nazario Sauro. Il meccanismo era semplice: ogni ragazzo nei giorni precedenti la corsa ha contattato possibili sponsor disposti a pagare una cifra simbolica per ogni giro corso all’interno dei percorsi allestiti dagli insegnanti. Ogni giro una piccola somma. Terminata la staffetta i ragazzi batteranno ora cassa dagli sponsor per riscuotere il dovuto e destinarlo ad “Azione contro la fame”.