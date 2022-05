“Nei giardini Margherita la fontana è un acquitrino, pessimo benvenuto ai turisti”

“Scesi dal treno oltre alla bella mostra su Klimt potrete visitare le paludi del Giardino Margherita. Riscoprire le origini dell’antico Padus. Benvenuti!”. La prendono sul ridere gli abitanti di quartiere Roma, a Piacenza. Sulla pagina facebook dell’Associazione Quartiere Roma è apparsa la fotografia della fontana dei giardini Margherita o, meglio, di quella che un tempo era una fontana perché ora è diventato un acquitrino: acqua ristagnante, erbe palustri che lo ricoprono e anche immondizia. Le immagini, scattate in questi giorni, hanno fatto il giro di residenti e commercianti e hanno suscitato non pochi malumori: “È davvero un peccato – spiegano dall’Associazione Quartiere Roma – l’acqua è stagnante e puzzolente, insomma è proprio un bruttissimo biglietto da visita per chi arriva in treno nella nostra città”.

