Infortunio sul lavoro in località Fontana Fredda a Cadeo. Un uomo è stato soccorso dagli operatori sanitari a causa di una forte botta in testa contro un escavatore. L’incidente è avvenuto stamattina. L’operaio è stato trasportato d’urgenza in ospedale a Piacenza, in serie condizioni di salute.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà