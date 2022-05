Lancio del tocco alla Cattolica per 50 dottori di ricerca in Agrysistem

E’ tornata in presenza la cerimonia di proclamazione dei dottori di ricerca dell’agroalimentare Agrisystem presso l’auditorium Gian Carlo Mazzocchi dell’università Cattolica del sacro cuore. Protagonisti della cerimonia, cinquanta dottori di ricerca che hanno conseguito dopo tre anni di impegno e progetti svolti anche all’estero il prezioso titolo di studio.

“Avete davanti a voi un mondo nuovo e complesso; sono sicuro avrete la competenza e la preparazione per affrontare tutte le difficoltà che incontrerete” l’augurio del Magnifico rettore dell’Università cattolica Franco Anelli. “La nostra generazione – ha proseguito il Magnifico rettore – è stata abituata ad assistere a problematiche legate alla sovrapproduzione, da adesso sarà il contrario: il vero problema è legato alla mancanza di materie prime e al conseguente aumento dei prezzi, per questo servirà mettere in gioco idee, progetti e nuove soluzioni.

Durante la cerimonia sono stati toccati argomenti sensibili come lo sfruttamento della terra e la conservazione dell’ambiente. “La nostra fondazione ha sostenuto dall’inizio questo dottorato; per noi la ricerca è strumento fondamentale per lo sviluppo della comunità” ha sostenuto Roberto Reggi, presidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano presente alla cerimonia insieme ad Anna Maria Fellegara preside della Facoltà di Economia e Giurisprudenza dell’università Cattolica del sacro cuore, al professor Marco Trevisan, preside della Facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali e Paolo Ajmone Marsan, coordinatore della Scuola di Dottorato.

La cerimonia di proclamazione si è conclusa con il tradizionale lancio dei tocchi.