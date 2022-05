Ruba al bar della stazione di servizio e scappa in bici: scoperto e arrestato

Nel cuore della notte un cittadino ha segnalato un furto al bar della stazione di servizio carburanti in Piacenza sulla strada Agazzana.

Subito nella zona, sono state inviate due gazzelle del Radiomobile dei carabinieri e pochi minuti dopo, l’autore è stato bloccato anche con l’ausilio dei militari della centrale operativa che hanno monitorato la fuga dell’uomo in bicicletta tramite i filmati di videosorveglianza.

L’uomo di origini straniere, dopo aver rotto una finestra si era introdotto all’interno del bar della stazione di servizio, asportando il fondo cassa – circa 250 euro – e una bevanda.

Portato in caserma, l’uomo è stato arrestato in flagranza di reato per furto e trattenuto in via Beverora in attesa del giudizio direttissimo previsto per la giornata di oggi.

Il denaro è stato restituito alla proprietaria del distributore di carburanti.