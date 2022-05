Festa del rugby, vandali nel parcheggio: “Una ventina di auto con le gomme tagliate”

“Almeno una ventina di auto con le gomme tagliate, una dopo l’altra”. E’ quanto accaduto stanotte nel parcheggio di via Boselli, durante la festa dei Lyons organizzata nel campo sportivo: lo segnala un cittadino che stamattina ha ritrovato diversi mezzi finiti nel mirino dei vandali. Le foto parlano chiaro: gli pneumatici dei veicoli in sosta sono stati squarciati. “Magari – dice un piacentino – l’azione teppistica è stata messa a segno da qualcuno infastidito dal rumore della festa”. Altre segnalazioni di vandalismi contro le auto posteggiate arrivano da via Vignola e via Guercino, sempre nei pressi della festa dei Lyons.

