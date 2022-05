Festa della Repubblica: eventi culturali e consegna delle onorificenze al merito

Giovedì 2 giugno si celebrerà la settantaseiesima festa della Repubblica Italiana. A Piacenza saranno tanti gli eventi organizzati nell’arco della giornata. Oltre la tradizionale cerimonia pubblica prevista in piazza Cavalli, il Prefetto di Piacenza Daniela Lupo, in condivisione con le Istituzioni locali, ha previsto l’organizzazione di un articolato programma di iniziative.

In collaborazione con Teatro Gioco Vita, per la sera del primo giugno è stato organizzato nel salone d’onore della Prefettura un evento speciale per le famiglie, che vedrà protagonista l’attore, cantastorie e musicista Ferruccio Filipazzi, che presenterà con la sua chitarra “Te le conto e Te le canto”: teatro di narrazione e canzoni dal vivo, “per tutti a partire dai 3 anni”.

Giovedì, dopo la cerimonia istituzionale, in Prefettura si svolgerà la consegna delle Onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana e di due medaglie d’onore alla memoria, concesse ai familiari di concittadini militari internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto nell’ultimo conflitto mondiale.

La cerimonia sarà allietata da un programma musicale proposto dal Conservatorio G. Nicolini di Piacenza, eseguito dal Gruppo Ensemble Praetorius composto da Filippo Bongiorni (flauto), Riccardo Arteria (violino), Tommaso Battilocchi (clavicembalo). L’Inno d’Italia sarà eseguito dal Vice Brigadiere dell’Arma Carabinieri Michele Brega.

Nel pomeriggio del 2 giugno, palazzo Scotti di Vigoleno, sede della Prefettura di Piacenza dal 1887, si aprirà alla cittadinanza, per condividerne le bellezze. Anche Palazzo Mandelli, sede della Banca d’Italia, potrà essere visitato dai cittadini che ne faranno richiesta.

GLI INSIGNITI DELLE ONOREFICENZE DELL’ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E DI DUE MEDAGLIE D’ONORE ALLA MEMORIA