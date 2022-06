Borgonovo, 14 ragazzi del Don Orione premiati: “Impegno e bravura”

Nel giorno dedicato alla formazione professionale, 14 ragazzi del Don Orione di Borgonovo sono stati premiati per il loro impegno e la loro bravura. I premi (una targa e un riconoscimento in denaro da 50 a 250 euro) ai bravissimi del don Orione sono stati finanziati anche quest’anno dal Rotary Valtidone, dagli Ex Allievi don Orione e da Luisella Rampini in memoria dell’ex insegnante Anna Delfanti.

“La forza di questa piccola scuola – ha detto il direttore Paolo Zacconi – è che vogliamo creare legami di amicizia. Noi – ha aggiunto – vi accogliamo sempre. Se anche l’esame andrà male non importa, abbiamo iniziato un cammino insieme. Voi siete ex allievi dal primo giorno in cui avete messo piede qui. Anche voi avete un pezzo di responsabilità verso questa scuola e noi verso di voi”.