Schianto alla Bellaria, un altro centauro in gravi condizioni trasportato a Parma

A distanza di poche ore dall’incidente di Cernusca, un altro centauro è stato trasportato dall’elisoccorso del 118 di Bologna all’ospedale di Parma. Ancora una volta la Statale 45 è stata scenario dello schianto verificatosi in località Bellaria, nel comune di Rivergaro. Per cause da accertare, intorno alle 20.30, un motociclista si è scontrato con un’auto all’altezza di uno degli ingressi al centro abitato di Rivergaro. Molto gravi le condizioni del motociclista che, dopo le prime cure prestate sul posto, è stato trasportato al Maggiore. Pesanti disagi alla circolazione durante le operazioni dei mezzi di soccorso e i successivi rilievi operati dai carabinieri di Rivergaro.

