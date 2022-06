“Appuntamento davanti alla caserma per evitare il mio ex fidanzato”. Stalker a processo

“Con il mio nuovo compagno ci davamo appuntamento solo davanti alla caserma dei carabinieri per evitare il mio ex fidanzato”. Questo un passaggio della testimonianza di una quarantenne piacentina venerdì davanti al giudice. Imputato il suo ex compagno, un cinquantenne campano. L’uomo che non era presente in aula era accusato di stalking. I fatti erano avvenuti fra il 2018 e il 2019.

