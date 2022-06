Ivaccari, è polemica tra Anspi e parrocchia: “Sostituite le serrature del circolo”

C’era una volta l’Anspi della frazione Ivaccari che lavorava con la parrocchia di San Martino al Nure di comune accordo. Oggi quell’accordo si è rotto: a sottolinearlo è il presidente dell’Anspi Donato Russo mentre mostra i locali della sede chiusi a chiave e le immagini delle locandine, degli articoli e delle fotografie dell’associazione buttate nell’immondizia. “È stato il nuovo parroco don Severino Mondelli – punta il dito Russo – è arrivato in dicembre e a marzo ha sostituito le serrature dei locali: dentro però abbiamo tutte le attrezzature, la cella frigorifera, le friggitrici, l’abbattitore, una cucina. Ci saranno almeno 30mila euro di materiali e sono lì, nessuno può prenderli”.

È amareggiato Russo e lo sono anche alcuni altri soci dell’Anspi della frazione: “Finché siamo stati utili bene, adesso ci chiudono le porte della parrocchia in faccia” spiegano e intanto fanno presente la convenzione esistente il circolo e la parrocchia. “Stiamo cercando di arrivare a una soluzione”. La diocesi di Piacenza-Bobbio risponde così in merito ai problemi nati nella frazione di Ivaccari fra l’Anspi e il parroco don Mondelli, che non è stato possibile contattare in merito.

