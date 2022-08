Ivaccari, mastice sui cancelli della chiesa. Messa sabotata”. Don Severino: “Vigliaccata”

Un odioso atto vandalico è stato commesso a Ivaccari, ai danni della parrocchia. Domenica mattina le donne che aprono e preparano la chiesa sono rimaste chiuse fuori dai cancelli. E con loro, mano a mano che arrivavano, i fedeli giunti per la messa delle 9,30. Le serrature erano rese impraticabili dal mastice che qualcuno, nottetempo, ha applicato in modo che le chiavi non potessero girare.

Un dispetto che, da una parte, ha “sabotato” la messa, iniziata con fortissimo ritardo, solo dopo che i cancelli sono stati sbloccati; dall’altra ha lasciato grande amarezza nel parroco, don Severino Mondelli. Il sacerdote ha affidato a Facebook il suo commento: “Vigliaccate di cui vergognarsi – le ha definite il sacerdote -, gesti da “ignoranti” che vanno a scapito di tutta la comunità locale”.

