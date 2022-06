Elezioni a Carpaneto, Sidoli: “La gente si rispecchia nel nostro programma”

Un bilancio a caldo, in corsa, della campagna elettorale ormai agli sgoccioli. Il polso della popolazione, le richieste più frequenti da parte dei cittadini incontrati in queste settimane. E un’idea delle prime azioni di governo da compiere in caso di vittoria. E’ l’ultima domanda che abbiamo posto ai tre candidati sindaco in lizza per Carpaneto prima del voto, domenica 12 giugno. Riapre il giro Ferdinando Sidoli.

Sessantanove anni, sposato, una figlia trentenne. Ballerino, appassionato ciclista. Pensionato dal 2019, ex veterinario già nei vertici Ausl locali e assessore a Carpaneto dall’84 al ’94, prima alla sanità, servizi sociali e agricoltura, poi ai lavori pubblici. “Unire competenze e professionalità per garantire ai cittadini risposte, con umiltà, concretezza e tenacia”. Sono le linee che ispirano la candidatura di Sidoli alla testa della lista civica “Carpaneto al centro”.