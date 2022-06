Trovato a terra e sanguinante nel parcheggio. “Mi hanno aggredito e rapinato”

Un uomo sarebbe stato aggredito e rapinato del portafoglio da alcune persone, nel pomeriggio di lunedì 6 giugno, nel parcheggio situato alle spalle del centro commerciale di Borgo Faxhall, tra via Colombo e via dei Pisoni. Questo è quanto ha riferito alla polizia l’uomo, di apparente nazionalità straniera, che è stato ritrovato a terra dolorante e sanguinante alla testa. E’ stato quindi accompagnato all’ingresso del centro commerciale di piazzale Marconi, dove è stato raggiunto da una ambulanza e dalla polizia che ha raccolto la sua testimonianza. E’ stato quindi condotto al pronto soccorso. La polizia ha attivato le indagini per identificare i presunti aggressori.

