Castel San Giovanni, conclusi i lavori sul rio Cavo. Strada riaperta

Conclusi i lavori lungo il ponte sul rio Cavo, lungo la strada che collega Castel San Giovanni a Creta. Con la fine del cantiere, partito un paio di mesi fa, è stato possibile riaprire la strada che in quel punto risultava interrotta, motivo per cui gli automobilisti erano obbligati a compiere percorsi alternativi da e per la frazione di Creta.

La riapertura del ponte fa tirare un sospiro di sollievo agli abitanti, ma anche all’amministrazione comunale, alle prese in questi giorni con le polemiche per i tanti cantieri aperti in città che hanno portato a significativi cambi viabilistici, con relative code polemiche. Il ponte sul rio Cavo è stato praticamente demolito e poi ricostruito. Le arcate presentavano segni di cedimento. Il nuovo manufatto, tra le altre cose, è stato adeguato ai moderni standard di sicurezza.

L’ARTICOLO SU LIBERTA’