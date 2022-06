Bloccati su un sentiero in Val Trebbia: padre e figlio recuperati dai vigili del fuoco

Un uomo e il figlio minorenne, bloccati lungo un sentiero tra i comuni di Bobbio e Cortebrugnatella, sono stati recuperati dai vigili del fuoco di Bobbio. I due stavano raggiungendo il fiume Trebbia quando sono scivolati. Subito allertati, i vigili del fuoco sono giunti sul posto per poi soccorrerli e trarli in salvo grazie all’utilizzo di speciali corde per il recupero persone. Padre e figlio se la sono cavata con un grosso spavento e qualche escoriazione.

