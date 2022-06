Scuola e letteratura scientifica, dieci studenti del Liceo Colombini premiati

Matematica, astronomia e medicina incontrano il piacere della lettura nel progetto Asimov, che ha coinvolto quarantatré studenti del Liceo Colombini insieme ad altri dodicimila giovani da tutta Italia. Dopo aver letto i cinque saggi scientifici proposti da un comitato composto da ricercatori e insegnanti di scuola secondaria di secondo grado, i partecipanti hanno non solo votato il loro preferito, ma hanno anche raccontato le proprie impressioni sui libri in recensioni inviate al comitato; ben dieci studenti dell’istituto piacentino hanno ottenuto una menzione d’onore a livello regionale grazie ai propri contributi scritti.

Tra questi anche Laura Scuderi, della classe 4^scienze applicate: “La lettura dei libri proposti mi ha aperto a un nuovo sguardo sulla realtà” ha sostenuto. E non ha nascosto la propria gratitudine: “Ringrazio i professori che hanno proposto questo progetto perché mi ha permesso di conoscere libri molto interessanti e attuali che altrimenti non avrei mai letto”. Anche Pietro Pasquinelli, studente della 3^scienze applicate, è stato premiato per la sua recensione: “ciò che all’inizio avevo preso con leggerezza, vedendolo solo come l’ennesimo compito scolastico si è invece rivelato un’esperienza interessante” ha raccontato. “Spero anche che lo stile che i vari libri hanno utilizzato possa in un modo o nell’altro prendere piede, perché questo è un modo di scoprire tutto nuovo, più accessibile e divertente, ma non per questo privo di informazioni utili e consigli”.

E proprio gli insegnanti non nascondono la propria soddisfazione per l’alta partecipazione degli studenti e per le numerose menzioni d’onore. “Lo scopo di tutto ciò? Avvicinare i ragazzi alla lettura, e specificamente alla lettura di saggi scientifici di buon livello” ha spiegato Barbara Vaciago, docente del Colombini e tra gli organizzatori del progetto. “L’iniziativa serve inoltre ad iniziarli ad un registro di scrittura particolare e, volendo, anche a un mondo professionale, quello della divulgazione scientifica e del giornalismo scientifico.”

Il comitato scientifico del progetto Asimov è già al lavoro per selezionare i cinque testi che saranno protagonisti della prossima edizione, pronti a spingere ancora più giovani verso il fascino delle parole unito a quello della scienza.