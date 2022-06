Dall’Isii Marconi il 35% dei tecnici di Amada. Una classe in azienda per un mese

In sei anni hanno accolto nella loro sede oltre 150 studenti per quella che una volta era chiamata alternanza scuola-lavoro ma che oggi si chiama Pcto, ovvero Percorso per le competenze trasversali orientativo. Sigle a parte, il rapporto tra Amada Italia, azienda metalmeccanica con sede a Pontenure, e Isii Marconi è uno dei fiori all’occhiello della collaborazione tra enti formativi piacentini e aziende che operano sul territorio.

Non è un caso che circa il 35% dei tecnici dell’Amada Italia a Piacenza si sia diplomato in passato nell’istituto di via IV Novembre. Negli ultimi sei anni poi, un certo numero di studenti ha preso parte a stage mentre due sono stati assunti con contratti a tempo indeterminato. La peculiarità del rapporto tra Amada Italia e Isii Marconi è il coinvolgimento contemporaneo di un’intera classe scolastica, non di piccoli gruppi di studenti. In particolare della sezione H informatica.