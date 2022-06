Oltre 150 donazioni alle spalle: la famiglia Agosti tra i premiati dall’Avis di Castello

L’Avis di Castel San Giovanni è tornato a premiare i suoi iscritti. Dopo due anni di stop i donatori della sezione che comprende anche Sarmato, Santa Cristina e Bissone e Pieve Porto Morone sono tornati a riunirsi. Nei locali dell’oratorio parrocchiale il presidente, Adriano Azzalin, ha premiato i donatori meritevoli tra cui due “super” donatori. Sono Cosimo Di Cristofaro e Sandro Sacchi, le cui donazioni non si contano nemmeno più (oltre 170) così come i loro anni, anzi decenni, di appartenenza all’Avis. Per questo hanno ricevuto una targa. Tra i premiati c’è stata anche un’intera famiglia: Danilo Agosti (distintivo in oro e diamante per 120 donazioni) e i figli Federica Agosti (distintivo in rame per 8 donazioni) e Riccardo Agosti (distintivo in argento dorato per 35 donazioni).

