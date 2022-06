Voci di provincia. Le canzoni degli amici per sempre salvate dai genitori

Qualcuno diceva che non ce l’avrebbero fatta, queste quattro famiglie diventata una sola, e che il 21 giugno, primo giorno d’estate, era presto per fare uscire tre cd in mille copie, con un libro poi… Invece quelle tracce contenute nel computer sembravano pronte solo per essere trovate, erano praticamente perfette: Dome, Wollas, Costi, aiutati dall’energia di Elisa, avevano registrato anche i loro respiri, e quattro mamme e quattro papà li hanno rimessi al mondo come vent’anni fa, quando mai avrebbero pensato di dover loro dire addio, nella notte di nebbia dove non si vedeva a cinque metri di distanza, quando i quattro amici si sono ribaltati con l’auto nel Trebbia e sono morti annegati. Il cofanetto con le loro canzoni e un libro di recensioni, dediche, pensieri è in edicola. Il ricavato sarà devoluto al progetto di Anpas per l’Ucraina.

