Tragedia del Trebbia, stasera allo Spazio Rotative la presentazione del libro

Sono passati esattamente due anni da una tragedia che ha scosso tutta la comunità piacentina. Quattro giovani vite spezzate a vent’anni su un’auto finita in Trebbia. “Tutti vivi” è il libro scritto dal giornalista Valerio Millefoglie, che in 350 pagine edite da Mondadori, racconta 24 mesi senza Elisa Bricchi, Costantino Merli, Domenico Di Canio e William Pagani. Quattro amici uniti dalla passione per la musica. Stasera alle 20.30 allo Spazio Rotative di Libertà in via Benedettine 68, è in programma la presentazione nazionale del libro con una performance di canzoni e letture. L’autore dialogherà con il giornalista Filippo Lezoli.

IL SERVIZIO DI NICOLETTA MARENGHI