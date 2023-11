Tragedia del Trebbia, borsa di studio da 1.500 euro dedicata a Elisa Bricchi

“Oggi Elisa è qui con noi, una donna che ha studiato qui e che qui ha sviluppato le sue passioni per l’arte e la musica. Lei ama la vita e anche voi ragazzi dovete fare altrettanto”.

Papà Giovanni non usa mai i verbi al passato quando parla della figlia e in effetti è come se da Calendasco non se ne fosse mai andata veramente. Adesso, per rafforzare un legame che non si è mai reciso, i genitori di Elisa Bricchi – scomparsa quasi due anni fa nelle gelide acque del Trebbia con il fidanzato Costantino Merli e gli amici Domenico Di Canio e William Pagani – hanno deciso di ripartire dai quei banchi di scuola dove la loro figlia ha passato anni spensierati: prestissimo nascerà una borsa di studio – del valore complessivo di 1.500 euro – che chiederà ai ragazzi delle scuole elementari e medie di scavare in fondo ai loro sentimenti, per produrre parole e immagini su temi specifici. L’iniziativa è stata presentata al palazzetto dello sport di Calendasco: con i genitori di Elisa, Giovanni e Antonella, c’erano il sindaco Filippo Zangrandi e la dirigente scolastica dell’Istituto “Gandhi” Elena Camminati.

L’ARTICOLO DI CRISTIAN BRUSAMONTI SU LIBERTÀ