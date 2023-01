E’ passato un anno da quella notte che portò via con sé quattro ragazzi, quattro amici accomunati dalla passione per la musica, dalla volontà di esplorare nuovi orizzonti e dal desiderio di realizzare i propri sogni costruendosi, uno al fianco dell’altro, un futuro di emozioni ed esperienze.

“Il Dome, Wollas e Milion$, ed Elisa con loro, sono morti da migliori amici, in un incidente stradale lungo il fiume Trebbia. Facevano rap, vivevano per quello e volevano vivere di quello. I loro genitori hanno ereditato il sogno, hanno aperto un’etichetta e affrontano il lutto con le rime e i beat” così scriveva, lo scorso luglio, Dario Falcini sulla celebre rivista online Rockit. Lo stesso magazine che ha inserito Domenico Di Canio, William Pagani, Elisa Bricchi e Costantino Merli nella classifica dei “100 nomi dell’anno della musica italiana” celebrando il cofanetto dal titolo “La libertà degli angeli” che hanno voluto realizzare i loro genitori.

Il Dome, Wollas, Milion$ ed Elisa non ci sono più. Le loro giovani vite furono spezzate la notte tra il dieci e l’undici gennaio dello scorso anno in località Puglia di Calendasco, ma i loro sorrisi, la loro musica restano grazie alla forza e all’amore dei loro genitori attraverso un cofanetto composto da due cd di Domenico, in arte Dome e uno di Costantino, in arte Milions. Un cofanetto, che ha permesso di sostenere le attività di Anpas e che proprio oggi verrà consegnato nelle mani di Papa Francesco che in Vaticano accoglierà e abbraccerà le famiglie Di Canio, Pagani, Bricchi e Merli.