“La libertà degli angeli”: tre cd per ricordare Dome, Elisa, Milions e Wollace

Si chiama “La libertà degli angeli” ed è il cofanetto con tre cd e i testi delle canzoni per ricordare Elisa Bricchi, Costantino Merli, Domenico Di Canio e William Pagani, i quattro amici morti in un incidente avvenuto in Trebbia a Calendasco lo scorso gennaio.

Il cofanetto è in edicola con Libertà da oggi a 12,90 euro più il prezzo del quotidiano. Il ricavato verrà devoluto ad Anpas per la raccolta fondi a favore dell’Ucraina.

A ideare l’iniziativa sono stati i genitori dei ragazzi. “Non vogliamo che i nostri figli vengano dimenticati, portateli sempre nel vostro cuore”, è il pensiero di queste mamme e dei papà, che hanno creato una casa discografica per poter realizzare il sogno dei figli, con l’etichetta “Origine” formata da due “o” intrecciate a simboleggiare l’infinito. “Vogliamo proseguire quello che avevano iniziato”.

“IL FILM” Questo progetto di William e Domenico, iniziato nel 2018 e finito nel 2020, è stato realizzato interamente da loro per la pubblicazione su YouTube; avevano in programma di realizzare un video. Il protagonista del film è interpretato da Il Dome

“VELENO PER TOPI” di William e Domenico è iniziato a fine 2020 ed era ancora in fase di sviluppo. Tutti i brani non sono mai stati pubblicati. L’obiettivo è dare forza all’ascoltatore, affrontando anche problematiche sociali quali abuso di potere, vicende di strada

“A TE” Questa collaborazione tra William e Costantino iniziò nel 2017. Si nota la varietà dei temi che passano dalla canzone scritta per Elisa a testi più leggeri e ad altri molto profondi. In arte Milions, Costi amava sperimentare la musica per mettersi alla prova

Sabato 25 giugno a Castelnovo di Borgonovo è in programma la presentazione ufficiale.