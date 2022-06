Villanova, ritrovata una pistola nel torrente: “Vecchia arma fabbricata nel 1940”

Ritrovata una pistola in un torrente a Villanova sull’Arda. La scoperta è stata fatta dal tiktoker cremonese Marcello Bonatti con la tecnica della pesca magnetica: si tratta di una Beretta 34 emersa da un rivolo d’acqua sotto il ponte Pezzino.

Il giovane stava effettuando alcune ricerche quando, tra vecchi cardini, barattoli di latta, monetine e chiodi arrugginiti, si è accorto che attaccata al magnete c’era una vecchia arma fabbricata nel 1940. “E’ una pistola risalente alla seconda guerra mondiale – fa sapere il ragazzo – in dotazione all’Esercito, anche se fino agli Ottanta quella pistola è stata l’arma di servizio dei carabinieri”.

La Beretta è stata consegnata, il giorno stesso del rinvenimento, ai carabinieri di Villanova e, ripulita dalla ruggine, è stato possibile risalire al numero di matricola. Secondo le prime verifiche dai terminali, l’arma risulterebbe “pulita”, ovvero non legata ad alcun evento criminoso. In ogni caso, come impongono i protocolli di giustizia, la Berretta sarà spedita per tutti gli accertamenti balistici ai Ris di Parma che dovranno esaminare la “rigatura” della canna per verificare che non sia legata a reati specifici.

“In base alle prime supposizioni, la pistola priva di caricatore – prosegue la nota – potrebbe essere stata ereditata da qualche piacentino che, per non incorrere nel reato di detenzione illegale di arma da fuoco, se ne sarebbe liberato gettandola nel torrente. Secondo le analisi iniziali, la Beretta si trovava immersa in quel rivolo d’acqua da non più di dieci anni”.