Castel San Giovanni, il cittadino dell’anno è Salsi: “Da solo non farei nulla”

Castel San Giovanni ha premiato Giovanni Salsi quale “Castellano dell’anno” per aver contribuito a mantenere aperto il cinema teatro Moderno. All’infaticabile custode e anima dello storico locale di piazza Olubra, il sindaco Lucia Fontana ha consegnato il riconoscimento al termine della messa celebrata in Collegiata. “Da solo non farei nulla” ha detto Salsi, dedicando il premio agli altri volontari, alla parrocchia proprietaria del cinema, ai benefattori. Oltre a lui il primo cittadino ha premiato numerosi castellani benemeriti.

