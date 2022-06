Ceci di Bobbio: sbalzata dalla moto nella scarpata, donna ferita

È stata recuperata dai vigili del fuoco e trasportata in ospedale a Piacenza in condizioni gravi, ma pare non in pericolo di vita, la donna sbalzata da una moto e finita in una scarpata a lato della strada da Bobbio a Ceci, dopo un volo di circa 15 metri. Secondo le prime ricostruzioni, la moto su cui viaggiava da passeggera ha perso il controllo in curva, è caduta e la donna è stata scaraventata tra la boscaglia.

Non semplici le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco, che l’hanno poi affidata all’elisoccorso del 118 con destinazione Piacenza.

Illeso il guidatore. Sul posto anche la polizia locale di Bobbio.