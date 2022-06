La denuncia di una giovane: “Aggredita da due sconosciuti nella zona della stazione”

Una ragazza ha denunciato di essere stata avvicinata da due individui che l’avrebbero strattonata e palpeggiata vicino ad una fermata dell’autobus nei pressi della stazione ferroviaria.

Il fatto, secondo il racconto, è avvenuto qualche giorno fa. La giovane, di nazionalità italiana, mentre aspettava l’autobus sarebbe stata aggredita da due individui che ha poi descritto come indiani o pakistani, i quali avrebbero cercando di trascinarla in direzione di una casa abbandonata.

La ragazza, però, avrebbe invocato aiuto e con prontezza di riflessi sarebbe riuscita a sottrarsi ai due stranieri ed a fuggire di corsa.

La testimonianza della ragazza è al vaglio della polizia, che avrebbe avviato un’indagine nel tentativo di risalire ai presunti autori del fatto. Dalla questura, per il momento, nessuna conferma ufficiale.

